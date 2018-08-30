Жнива політичних рейдерів. Хто поклав лапу на Аграрну партію?

фото: Аgroparty.org.ua Очільник Аграрної партії Віталій Скоцик

Що відбувається за лаштунками політичного проекту, який демонструє непогані результати на місцевих виборах

В Аграрній партії, яка займає третє місце за кількістю депутатів місцевих рад, – гучний скандал. Одна група партійців звинуватила іншу в намаганні покласти партію до ніг Віктора Медведчука. Цей одіозний політик, за версію одних, нібито отримав завдання від свого кума Путіна привести до влади Юлію Тимошенко. У спеціальному зверненні до голови партії його соратники б'ють на сполох: за їх інформацією, на найближчому з’їзді буде обрано нове керівництво партії, повністю підконтрольне Медведчуку. «Далі ці зрадники на виборах президента України агітуватимуть людей, які довіряють Аграрній партії, голосувати за Тимошенко, що значно збільшить її шанси на успіх».

Ініціативна група вимагає терміново скликати засідання політради, на якому розглянути питання виключення з партії групу «агентів Медведчука». Серед них: заступники голови Олег Корбан та Едуард Зейналов, члени політради та президії політради Володимир Шандра та Михайло Поживанов та радник голови партії Василь Данилів.

Також партійці вимагають роз’яснень щодо співробітництва партії з політтехнологом Володимиром Грановським. Цей діяч давно працює з Медведчуком та є автором сумнозвісної карти з поділом українців на три сорти, яка була використана у виборчій кампанії 2004 року, що передувала Помаранчевій революції.

Голова партії Віталій Скоцик в своїй пафосній відповіді до однопартійців заявив про «гібридну атаку» на партію з боку Кремля: «Закликаю членів Аграрної партії спільно очистити партію від «московської агентури»! Скоцик звернувся до Центральної контрольної ревізійної комісії з проханням проаналізувати правомочність засідань Ради голів регіональних партійних організацій, яка створилась в партії нещодавно як паралельний орган, проведення засідання політради від 15 серпня, в легітимності якого він сумнівається. Також Скоцик закликав дати оцінку заявам членів президії у ЗМІ та діям заступника голови Корбана і члена президії Сергія Гайдая. Корбана до того ж було тимчасово відсторонено від посади. Нова політрада, де і буде вирішене питання зі «зрадниками», скликається на 13 вересня.

«Главком» розбирався, що відбувається за лаштунками політичного проекту, який демонструє непогані результати на місцевих виборах та планує взяти участь у перегонах до Верховної Ради.

Слід Коломойського

Скандалу з винесенням сміттям назовні передували інші цікаві події у партії. Всередині серпня галасу наробила новина про те, що лідер Аграрної партії Віталій Скоцик та олігарх Ігор Коломойський нібито домовляються про об’єднання цієї політичної сили з партією «Укроп». В «Укропі» цю інформацію спростували. Заперечив такі плани і Скоцик: «Офіційно заявляю, що це повна дурниця. Аграрна партія України є самодостатньою політичною силою, котра готова до великих виборів наступного року і до них готується».

Паралельно деякі інтернет-ресурси почали розкручувати історію з Тимошенко і Медведчуком. Зв’язковим між кумом Путіна та «аграріями» вважається політтехнолог Володимир Грановський, який працює на обидва табори. Те, що ситуація всередині партії нездорова і кілька груп мають різне бачення її майбутнього, було відомо і раніше. Так, на партійному сайті спочатку з’явилося, а потім зникло оголошення про проведення 22 вересня з’їзду, на якому внутрішні протиріччя мали вилізти назовні. Але, як бачимо, сталося це вже зараз.

«Наша третя позиція на місцевих виборах почала заважати і БПП, і Тимошенко – партію почали тягнути кожен в свій бік, – пояснює у розмові з «Главкомом» співрозмовник, обізнаний з ситуацією у Аграрній партії. – Між членами президії і керівниками регіональних організацій виникла нездорова ситуація. Це і викликало інформаційні вкидання, які робив Грановський. Партію просто виставили на базар».

Співрозмовники «Главкома» в партії визнають: перемовини про злиття з «Укропом» дійсно велись. Причому процес був утаємничений: голови регіональних осередків Аграрної партії з подивом дізнавались про «майбутнє злиття» від своїх «укропівських» колег. Хоча коли у Скоцика прямо запитали про це на засіданні Ради голів регіональних партійних організацій, він все заперечував. Про всяк випадок цей орган ухвалив окрему заяву про те, що партія не буде шукати союзників і об’єднуватись на виборах ні з ким не збирається. А політрада проголосувала рішення заборонити всім членам партії вести переговори про об’єднання будь з ким.

Зв’язок з Коломойським в партії уособлює забудовник та керівник єврейської громади Києва Олександр Левін, який є одним з тіньових спонсорів партії. Певний зв’язок Аграрної партії та «Укропу» підтверджує і той факт, що свого часу на з’їзді «аграріїв» виступав керівник департаменту організаційної роботи і партійного розвитку «Укропу» Тарас Кривенко.

«Зверніть увагу – в «розстрільному списку» нема партнера Коломойського Левіна, – говорить один з тих, хто в ньому опинився. – За нашою інформацією, Скоцик взяв кредит на свою фірму в 2015 році від кіпрської фірми «Леон» на $2,5 млн і не розрахувався. А «Леон» – це фірма Левіна, от вам і залежність Скоцика від Коломойського».

Слід Тимошенко

Левіну в партії протистоїть інша група на чолі з заступником голови з регіонального розвитку Олег Корбан та головою її Промислової ради Володимиром Шандрою. Саме їм дорікають у просуванні інтересів Медведчука та Тимошенко. А Скоцик раптом прозрів та побачив в їхніх особах «московську агентуру».

У часи, коли Шандра керував Київською обладміністрацією, Корбан був його заступником. В партії до них доєднався колишній «бютівець» та екс-заступник міністра економіки в уряді Тимошенко Михайло Поживанов. Він також давно знайомий з Корбаном – коли останній працював в КМДА, перший був головою Голосіївської райради столиці. На останньому засіданні політради 15 серпня Поживанова навіть було рекомендовано на посаду керівника центрального апарату. Цей політик був помічений на відкритому з’їзді «Батьківщини» у 2014 році, на якому затверджувався список партії на парламентські вибори, але його самого в цьому списку не виявилось. Проте в Київраду за списками партії Юлії Тимошенко потрапив його син Олександр. А вже у грудні 2017 року Поживанова-старшого було обрано до президії політради Аграрної партії.

Зв’язки з Тимошенко свого часу були і у єдиного, за даними партійного сайту, радника голови партії Василя Даниліва. На президентських виборах 2010 року він координував кампанію Тимошенко в чотирьох західних областях і згадував, що витратив на цю справу кілька мільйонів доларів. На думку частини партійців, саме цей персонаж є довіреною особою Тимошенко в лавах партії. В листі бунтівників зазначається, що Данилів за часів прем’єрства Юлії Володимирівни контролював близько 75% експорту електроенергії, організовував виїзд за кордон її чоловіку та надавав допомогу сумновідомому екс-нардепу від БЮТ Олександру Шепелеву, що зараз перебуває за ґратами. Сам Данилів відсидів нібито за організацію замаху на вбивство колишнього співвласника збанкрутілого «Родовід-банку» Сергія Дядечка. Але Данилів вважає себе жертвою режиму Януковича.

Чутки про те, що крило Корбан – Шандра – Поживанов намагається «злити» партією під Тимошенко, ходили давно. Начебто Аграрну партію мали використати для підтримки ЮВТ на президентських виборах, а структуру цієї політичної сили використати у виборчих кампаніях 2019 року. «Заколотники» всі ці звинувачення спростовують. Але обурення незадоволених голів регіональних осередків – агробаронів, які несли на собі основне навантаження з фінансування партії, вже не зупинити. У такій ситуації вони опинилися перед загрозою «кидка». Агробарони вкладались у партію з метою отримати політичні дивіденди, а тепер побоюються, що в разі альянсу з Тимошенко партія фактично припинить існування і розчиниться у «Батьківщині». Керівники регіональних осередків, стривожені чутками про об’єднання чи то з Тимошенко, чи то з «Укропом» вже пригрозили Скоцику про припинення фінансування партії до проведення з’їзду.

Хвороба росту

Голова партії до останнього маневрував між групами Корбана і Левіна, але в результаті став на бік останнього. За твердженням джерел «Главкома», на останньому засіданні президії політради постало питання про недовіру Скоцику. Сам він планує брати участь в президентських виборах, але його амбіції не викликають захвату в обласних партійних організаціях – за соціологічними замірами, його персональний рейтинг менше партійного, хоча він активно розкручує саме свою персону. Останній приклад – білборди з гаслом «Час рости», на яких на перший план винесено обличчя голови партії. Автором цієї ідеї був той самий Грановський. Щоправда, незрозуміло, до кого саме апелює Скоцик таким гаслом – якщо до свого рейтингу, то поки такий аутотренінг не допомагає.

Якщо на місцевих виборах, що проходили протягом кількох років, партія довела кількість своїх депутатів у місцевих радах до 15%, то на загальноукраїнському рівні не все так оптимістично. У намаганнях продемонструвати свою перспективність «аграрії» вдаються до відвертих маніпуляцій. Так, одне з соцопитувань показало їм 5,1% підтримки та майже 8% серед тих, хто визначився з вибором. Такі несподівані високі результати легко пояснювались «дрібничкою»: у опитуванні не брали участь мешканці обласних центрів. Логіка такої «соціології» зрозуміла: аграрні ідеї мало вихлюють мешканців великих міст, тому полювати тут за виборцем для такої партії – справа не проста.

Один з партійних неофітів, яких звинувачують в підігруванні Тимошенко, Михайло Поживанов наголошує: рішення щодо участі Аграрної партії в президентських виборах досі не прийнято. За його словами, розглядаються кілька форматів – або балотуватиметься голова партії, або буде проведений праймеріз щодо партійного кандидата, або партія взагалі не піде на президентські вибори зі своїм кандидатом, а підтримає потужнішого. Це питання планується розглянути на з’їзді 22 вересня.

При цьому Поживанов переконує: підтримка «аграріїв» стане ключовою для майбутнього президента. Група, яку представляє екс-«бютівець», схоже, вже визначилась зі своєю ставкою. І поки одна частина «аграріїв» лякає всюдисущою та безпрограшною «рукою Кремля», яка запущена в партію, потенційні «юлефіли» запевняють, що голова партії потрапив під вплив Коломойського.

Головне питання, яке виникає, – який «гешефт» у цій політичній оборудці у олігарха. Олег Корбан запевнив «Главком», що у нього є факти, які підтверджують перемовини деяких осіб зі сторони Аграрної партії із Коломойським через Левіна. Такий інтерес до партії з боку олігарха він пояснює тим, що «аграрії» в змозі самотужки набрати аж 15-20% голосів на виборах-2019. Але очевидно, що це, м’яко кажучи, надто оптимістичні оцінки. У Коломойського вже є одна партія на балансі з рейтингом нижче прохідного бар’єра в парламент, і незрозуміло, які бонуси йому дасть контроль ще й над дуже нішевою Аграрною партією. До того ж, є ризики, що при такому сценарії її залишить кістяк з колишніх спонсорів.

На момент виходу матеріалу лідер Аграрної партії Віталій Скоцик не був готовий надати більш розлогі коментарі щодо розколу у його політичній силі. Він не відповідав на дзвінки, а за твердженням прес-служби, знаходився «в полях» та «зустрічався з активом». Не відповідав і телефон Левіна.

Не варто виключати і того, що саме з метушнею навколо Аграрної партії пов’язане дивне рішення Центральної виборчої комісії про відтермінування усіх виборів в об’єднаних територіальних громадах до роз’яснень парламентського комітету. А восени, можливо, і визначиться, кому (і як надовго) дістанеться цей проблемний актив.