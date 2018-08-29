В «Батьківщині» відповіли на припущення Гриценка про можливий розподіл посад за президентства Тимошенко
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Ми передбачали, що проти Юлії Тимошенко будуть використовувати найбрудніші технології - заявили в партії «Батьківщина»
Коментуючи заяву лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка про те, що за президентства Юлії Тимошенко, прем‘єр-міністром стане Юрій Бойко, а головою Верховної Ради - Віктор Медведчук, заступник голови партії «Батьківщина» Іван Крулько заявив, що «Анатолій Гриценко відпрацьовує брудну технологію щодо Юлії Тимошенко, згадуючи її ім’я поруч із прізвищами одіозних політиків Медведчука і Бойка».
«Ми передбачали, що проти Юлії Тимошенко будуть використовувати найбрудніші технології. На жаль, ми не помилилися. Ось і зараз Гриценко синхронно з владною командою запускає одну з таких брехливих технологій, прив’язуючи ім’я Юлії Тимошенко до одіозних прізвищ Бойка і Медведчука. Прикро, що до відвертої брехні вдається людина, яка назовні хизується своєю «чесністю», - зазначив Іван Крулько.
Депутат нагадав, що Анатолій Гриценко спокійно працював міністром оборони пліч-о-пліч з прем’єром Януковичем в той час, коли Юлія Тимошенко перебувала в жорсткій опозиції до нього, за що потім Янукович кинув її до в’язниці.
Нагадаємо, Анатолій Гриценко в інтерв'ю виданню «Гордон» заявив про наявність сценарію на майбутні вибори, за яким президентом ставлять Юлію Тимошенко, спікером – Віктора Медведчука, а прем'єром – Юрія Бойка.