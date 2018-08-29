У ресторан в Сумах не пустили темношкірого чоловіка з нареченою в хіджабі



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Офіціантів насторожив колір шкіри хлопця і мусульманський одяг дівчини

Пару не пустили в ресторан, мотивувавши відмову тим, що вони - іноземці

У Сумах молоду пару - громадянина Сомалі і підданого Великобританії Халіда Аймана з Дариною Богатир - громадянкою України в хіджабі не пустили в ресторан, мотивувавши відмову тим, що вони - іноземці. Про це йдеться в сюжеті ТСН від вівторка, 28 серпня.

Пара заздалегідь забронювала столик, щоб відзначити приїзд до Сум. Але як тільки стали на поріг, офіціанти їм повідомили, що в ресторан пустити їх не можуть. Також від відвідувачів вимагали показати паспорти, але ті відмовилися.

Молоді люди відразу написали заяву в поліцію - там обіцяли розібратися.

Власниця ресторану повідомила, що на такий крок заклад пішов задля безпеки, оскільки раніше в ньому араби вчинили погром.

«У нас є обмеження в цілях безпеки наших відвідувачів. Самі розумієте, чому. Особи арабської національності, скажімо так, був погром, викликали поліцію», - пояснила власниця ресторану.



Рестораном після скарги дівчини зацікавилося управління з питань захисту прав споживачів. Фахівці планують провести в ресторані позапланову перевірку.

«Порушення закону про рекламу - тому що є певні ознаки дискримінації, закону про захист прав споживачів, тому що було відмовлено в наданні послуги. Ми все це перевіримо», - розповів керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Віталій Мойсеєнко.

За це керівниці ресторану загрожує штраф у 8 тисяч гривень. Водночас, за словами юристів, в її діях є ознаки кримінального правопорушення.

«Дії цих осіб підпадають під кримінальний кодекс. Тобто порушення рівності громадян залежно від їхньої національної або релігійної приналежності. І санкції цієї статті передбачають штраф або обмеження волі на термін до 5 років», - сказав адвокат Віктор Зацепін.