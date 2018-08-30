Стало відомо, коли кияни знову будуть із гарячою водою



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Віталій Кличко заявив, що 15 вересня гаряча вода точно буде у киян

Централізоване гаряче водопостачання в Києві відновлять до 15 вересня. Про це журналістам заявив київський міський голова Віталій Кличко.

«Це конфліктне питання дійшло до того, що питання потрібно було вирішувати на рівні Кабінету міністрів. Зараз це рішення на засіданні уряду було прийнято, тому, я сподіваюся, у найближчий тиждень-два вже буде газопостачання, а відповідно, і гаряча вода у киян», - сказав він.

Кличко підтвердив, що 15 вересня гаряча вода точно буде у киян.

Також він додав, що не буде зриву опалювального сезону в столиці.

Нагадаємо, на засіданні уряду, яке відбулося 29 серпня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів віднайти джерела у державному бюджеті для надання субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 729 млн грн, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оформити і подати йому на підпис.

28 серпня у КМДА заявили, що спільно з НАК «Нафтогаз України» напрацювали алгоритм дій для компромісних рішень, які дозволять відновити газопостачання та повернути у будинки гарячу воду. КМДА звернулася до Кабміну з закликом внести зміну до урядової постанови, щоб закрити зобов'язання міста перед «Київенерго» за рахунок субвенції.

Джерело: УНІАН