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    Тимошенко в Миколаєві зустріли з інвалідним візком (відео)

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    У Миколаєві сталися сутички між активістами і соратниками Юлії Тимошенко - Тимошенко в Миколаєві зустріли з інвалідним візком (відео)
    У Миколаєві сталися сутички між активістами і соратниками Юлії Тимошенко

    Миколаївських активісти принесли «подарунок» для Тимошенко, за що й отримали стусанів від депутатів

    Сьогодні в Миколаєві депутат від ВО «Батьківщина» побив активістів з інвалідним візком.

    Про це повідомляє інтернет-видання «Ділова столиця».

    Миколаївські активісти Ігор Фількінштейн і Дмитро Рябченко привезли інвалідний візок на площу біля концерт-холу «Юність», де проходив захід за участю лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Візок повинен був стати «подарунком» для Юлії Тимошенко, яка нібито «чудесним чином» після виходу з колонії дуже швидко вилікувалася від захворювання спини.

    Цей перфоманс спровокував агресивну реакцію у депутатів, які супроводжували Тимошенко. Вони назвали активістів провокаторами, а потім силою стали проганяти їх з площі. У тому числі і депутат від «Батьківщини» Вітовської райради Олег Кравець, який з палицею накинувся на Фількінштейна і Рябченка та спробував відібрати у них «візок  для Тимошенко».

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    Тимошенко в Миколаєві зустріли з інвалідним візком (відео)
    Тимошенко в Миколаєві зустріли з інвалідним візком (відео)
    Тимошенко в Миколаєві зустріли з інвалідним візком (відео)

    Після цього Фількенштейн все одно продовжив котити візок  до входу у залу, а Кравець спробував вдарити його палицею. При цьому поліцейським, які хотіли його затримати, свій вчинок він пояснив тим, що хоче «посадити інваліда у візок». Після другої сутички активісти відмовилися від своїх намірів, склали інвалідний візок і завантажили в багажник автомобіля.

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