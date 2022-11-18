Німецькі гаубиці стали проблемними у війні проти Росії

Українським спеціалістам бракує запчастин для ремонту німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000

Українські військові мають проблеми із ремонтом німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 через нестачу запасних деталей, пише Spiegel.

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За інформацією видання, після доставки Україні 14 гаубиць Міністерство оборони Німеччини не змогло вчасно замовити і відправити запасні деталі для установок, аби допомогти зберегти їхню боєздатність.

Тим часом, гаубиці швидко зношуються і потребують ремонту через інтенсивність їхнього використання у боях на сході України. Видання пише, що Бундесвер має інформацію, що щодня ЗСУ здійснюють близько 300 запусків снарядів.

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Днями міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту озброєнь, які вона постачає в Україну.

«Ми досягли домовленості, і робота може початися негайно, щоб все обладнання, яке було поставлено (Києву), можна було відремонтувати після того, як воно вийшло з бою», – сказала вона.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над повідомив, що ремонтні роботи почнуться в найближчі кілька тижнів і будуть зосереджені в основному на гаубицях і зенітних системах.

Spiegel пише, що нестача запчастин для гаубиць може завадити ефективній роботі словацького ремонтного хабу, а також ремонту шести гаубиць, які вже доставили з України до Литви.

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Колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес у Twitter висловив думку, що ефективніше було б налагодити такий ремонт німецької техніки безпосередньо в Україні і це, на його думку, можливо і без присутності там військовиків НАТО: «Це має бути в Україні... надто багато часу витрачається на перетягування зламаного обладнання до Центральної Європи для ремонту. [Треба] отримати технічне обслуговування вищого рівня в Україні, щоб скоротити час простою. Існують комерційні компанії, готові це робити. Там не обов'язково повинні бути фізично присутні військовики інших країн».

Під твітом у Годжеса запитали, чи не краще мати такі ремонтні хаби в іншій країні, неподалік українського кордону, адже саме в Україні такі потужності стали б ціллю для російських атак. Ходжес відповів: «Ви маєте рацію, що це буде ціллю, і тому його потрібно буде організувати, захистити та, ймовірно, розсередити, щоб зменшити ризик. Але це заощадило б тижні для кожної системи, швидше повернуло б їх до бою».

Як повідомлялося, Росія продовжує завдавати масових ударів по Україні, але деякі міжнародні експерти з безпеки запевняють, що поставки зброї в країні закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет.

У середині жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у Росії наразі залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни.