Тримаємося попри війну: сильне фото, яке розбиває серце

Літня пара з Бахмута у лікарні після того, як рашисти знищили їхній дім

Країна-терористка РФ несе смерть та руйнування

Фотограф Едді ван Вессель показав світлину подружжя поважного віку із Бахмута, Донеччина. Пара сфотографована у лікарні 17 листопада, вони втішають одне одного після того, як країна-агресорка Росія зруйнувала їхній будинок.

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Це фото – болюче нагадування, що Росія несе за собою смерть та руйнування, та попри це українці тримаються та йдуть до перемоги.

Нагадаємо, 17 листопада Бахмут вкотре зазнав ворожих ударів.

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Як відомо, російське командування може перекинути частину виведених з Херсона військ для посилення наступів на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

Також напередодні стало відомо, що ексгравець гандбольного «Шахтаря» Євген Колесніченко загинув у боях під Бахмутом.

Нагадаємо, триває 268 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.