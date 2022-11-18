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Тримаємося попри війну: сильне фото, яке розбиває серце

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Тримаємося попри війну: сильне фото, яке розбиває серце
Літня пара з Бахмута у лікарні після того, як рашисти знищили їхній дім 
фото: Eddy van Wessel 

Країна-терористка РФ несе смерть та руйнування 

Фотограф Едді ван Вессель показав світлину подружжя поважного віку із Бахмута, Донеччина. Пара сфотографована у лікарні 17 листопада, вони втішають одне одного після того, як країна-агресорка Росія зруйнувала їхній будинок.

Це фото – болюче нагадування, що Росія несе за собою смерть та руйнування, та попри це українці тримаються та йдуть до перемоги.  

Нагадаємо, 17 листопада Бахмут вкотре зазнав ворожих ударів.

Як відомо, російське командування може перекинути частину виведених з Херсона військ для посилення наступів на Бахмутському напрямку у Донецькій області.

Також напередодні стало відомо, що ексгравець гандбольного «Шахтаря» Євген Колесніченко загинув у боях під Бахмутом. 

Нагадаємо, триває 268 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби ворог завдав п’ять ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

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Теги: росія Донеччина смерть українці будинок рашисти Бахмут

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