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Росія готувала резерв ракет для війни з НАТО – The New York Times 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росія готувала резерв ракет для війни з НАТО – The New York Times 
Вороги давно планували почати війну 
фото з відкритих джерел

Запас крилатих ракет рашисти використали для атак на енергомережу України 

Росія, можливо, тримала кілька крилатих і балістичних ракет у резерві на випадок війни проти країн НАТО. Про це повідомляє New York Times.

Ймовірно, ці ракети були використані для ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Військовий експерт Марк Канчіан зазначив, що, на думку багатьох військових країн НАТО, Росія вже давно тримає запас різного озброєння на випадок війни з країнами НАТО.

«Схоже, вони мають аргументи проти передбачуваної атаки НАТО, що ми вважали б абсурдним, але вони розглядають це як реальну можливість», – зазначив Канчіан. 

Як повідомлялося, Росія продовжує завдавати масових ударів по Україні, але деякі міжнародні експерти з безпеки запевняють, що поставки зброї в країні закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет. 

У середині жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у Росії наразі залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни. 

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Теги: озброєння рашисти росія ракета

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