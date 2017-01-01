Гибель солдата в Бердянске: в ВСУ сообщили подробности ЧП

Трагедия произошла в ночь на 28 ноября

В городе Бердянск в результате взрыва гранаты погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования «Восток». Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook. Взрыв произошел в ночь на 28 ноября около 24:00. «Инцидент не связан с выполнением служебных обязанностей», -



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Трагедия произошла в ночь на 28 ноября

В городе Бердянск в результате взрыва гранаты погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования «Восток».

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

Взрыв произошел в ночь на 28 ноября около 24:00.

«Инцидент не связан с выполнением служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 1 ноября под Марьинкой в результате подрыва на мине при выполнении боевого задания погиб офицер Нацгвардии Сергей Сиротенко. Позже в госпитале скончался пострадавший при взрыве - старший солдат по контракту Сергей Курбатов.

15 ноября возле поселка Гнутово автомобиль с полицейскими подорвался на вражеской мине, один из правоохранителей погиб.