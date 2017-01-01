Гибель солдата в Бердянске: в ВСУ сообщили подробности ЧП
- Сьогодні, 10:33
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Розсилка
Трагедия произошла в ночь на 28 ноября
В городе Бердянск в результате взрыва гранаты погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования «Восток».
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.
Взрыв произошел в ночь на 28 ноября около 24:00.
«Инцидент не связан с выполнением служебных обязанностей», - говорится в сообщении.
По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 1 ноября под Марьинкой в результате подрыва на мине при выполнении боевого задания погиб офицер Нацгвардии Сергей Сиротенко. Позже в госпитале скончался пострадавший при взрыве - старший солдат по контракту Сергей Курбатов.
15 ноября возле поселка Гнутово автомобиль с полицейскими подорвался на вражеской мине, один из правоохранителей погиб.