12-летний мальчик притворился девочкой и купил дом: невероятные фото



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@nes_tyyy

Со временем подросток прославился в сети

Необычную схему заработка придумал 12-летний мальчик по имени Нес из Таиланда. Юноша переодевается в женскую одежду, примеряет аксессуары, снимает онлайн-уроки по нанесению макияжа в своем Instagram-аккаунте.

Подросток живет в провинции Пхангнга. Он с детства интересовался содержимым косметички матери и пробовал нанести себе макияж. Родители не осуждали его увлечение, напротив, давали советы и поддерживали.

Когда Нес подрос, он завел себе аккаунт в Instagram, где начал выкладывать уроки макияжа и свои яркие образы. Благодаря косметике, накладным ресницам, парикам и платьям мальчика на снимках невозможно отличить от девочки.

Со временем подросток прославился в сети, сейчас на его аккаунт @nes_tyyy подписаны больше 291 тыс. человек.

С Несом заключают контракты косметические бренды, его приглашают на модные показы и телешоу. На эти деньги он смог купить хороший дом для семьи.

«Несу всего 12 лет, но он смог построить дом для родителей. Спасибо всем щедрым людям», — написал он в своем аккаунте.

Нес признается, что некоторые одноклассники смеются над его хобби, но он не обращает на них внимания.

Джерело: segodnya.ua