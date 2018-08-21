Фотограф по-особенному показал красоту природы: невероятные фото
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Розсилка
Фотограф из Швейцарии Себастьян Магнан умело показал красоту природы. Однако художник сделал это не традиционным способом, использовав круглое зеркало
Все чаще фотографы не следуют типовыи инструкциям по созданию фотографий, а разрушают все стереотипы, показывая красоту природы или людей сквозь призму своего видения.
Так, швейцарский художник создал уникальную подборку снимков, в которых показал красоту природы с обычным круглым зеркалом.
Себастьян Магнан – профессиональный фотограф, сотрудничающий с известными глянцами. Мужчина искусно подбирает ракурсы и цвета, что выглядит невероятно на фотографиях.
«Это как вселенная, маленькая планета с различными рисками, оригинальными цветами, настроениями и многочисленными молниями. Ту видно, как происходит взаимодействие природы и цивилизации, прослеживается грань между жизнью и смертью. И, наконец, действительно важный момент, ключ к саморазвитию, саморефлексия, что всегда важно для прогресса», – поделился впечатлениями от съемки Себастьян Магнан.
«Сравните новое со старым, снова удалите, полюбите открытие, затем вернитесь к истокам, ведь ето взаимодействие, которое заставляет нас двигаться, так мы можем чувствовать жизнь».
Джерело: boredpanda.com