«Игра престолов»: 20 самых смешных мемов (фото)



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Фанаты сериала порадовали творчеством

Главная телесага последних десяти лет «Игра престолов» уверенно близится к развязке. Скоро мы узнаем, кто же займет Железный трон, ну и кто выживет в безжалостной схватке за власть.

А пока создатели и актеры сериала развлекают нас как могут, то киноляпами, то намеками на нового дракона, фанаты строят множество теорий, споров и шуток о предыдущих сериях телесаги. «Скотч» выбрал самые смешные. Наслаждайтесь!