25 татуировок для любителей путешествий, которые заставят вас мониторить горячие туры
- Сьогодні, 07:15
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Розсилка
Современная татуировка это больше чем скорпиончики, единороги, цветочки и иероглифы.
Сегодня человек может набить на своём теле себе все что угодно, начиная от коробки из-под сухого завтрака и заканчивая фронтовой фотографией своего деда.
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В нашей фотоподборке вы увидите людей, которые не могут представить свою жизнь без путешествий. Они настолько любят путешествовать, что даже решились сделать себе татуировки с символами так или иначе связанными с путешествиями. Ну а почему бы и нет, ведь путешествия являются одним из самых потрясающих занятий на Земле!
Джерело: 4tololo.ru