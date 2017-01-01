25 татуировок для любителей путешествий, которые заставят вас мониторить горячие туры

Современная татуировка это больше чем скорпиончики, единороги, цветочки и иероглифы.

Сегодня человек может набить на своём теле себе все что угодно, начиная от коробки из-под сухого завтрака и заканчивая фронтовой фотографией своего деда. [READ_MORE] В нашей фотоподборке вы увидите людей, которые не могут представить свою жизнь без путешествий. Они настолько любят путешествовать, что даже решились сделать себе татуировки с



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Современная татуировка это больше чем скорпиончики, единороги, цветочки и иероглифы.

Сегодня человек может набить на своём теле себе все что угодно, начиная от коробки из-под сухого завтрака и заканчивая фронтовой фотографией своего деда.

В нашей фотоподборке вы увидите людей, которые не могут представить свою жизнь без путешествий. Они настолько любят путешествовать, что даже решились сделать себе татуировки с символами так или иначе связанными с путешествиями. Ну а почему бы и нет, ведь путешествия являются одним из самых потрясающих занятий на Земле!

Джерело: 4tololo.ru