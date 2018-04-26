25 впечатляющих примеров, когда реалити-шоу помогло людям сбросить вес и измениться до неузнаваемости
- 26 Квiтня, 08:01
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Розсилка
Если подключить силу воли и силу ТВ, то результат может стать совершенно непредсказуемым
Легко найти причину, чтобы пропустить тренировку или съесть что-нибудь вредненькое, но если так делать слишком часто, ни к чему хорошему это не приведёт.
Когда дело коснётся вашего здоровья, надо будет серьёзно взяться за свою фигуру. Сейчас существуют различные реалити-шоу, на которых люди соревнуются в похудении.
В таком формате борьба с лишним весом проходит эффективнее, а результат вдохновляет другие людей с такой же проблемой.
В одном из таких проектов под названием TLC помогают людям, которые весят около 270 кг, сбросить вес и улучшить здоровье. Результаты просто поразительные! Предлагаем вам на них взглянуть.
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Джерело: twizz.ru