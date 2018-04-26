25 впечатляющих примеров, когда реалити-шоу помогло людям сбросить вес и измениться до неузнаваемости

Если подключить силу воли и силу ТВ, то результат может стать совершенно непредсказуемым

Легко найти причину, чтобы пропустить тренировку или съесть что-нибудь вредненькое, но если так делать слишком часто, ни к чему хорошему это не приведёт. Когда дело коснётся вашего здоровья, надо будет серьёзно взяться за свою фигуру. Сейчас существуют различные реалити-шоу, на которых люди соревнуются в похудении. В таком формате борьба с лишним



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Невероятные снимки до и после похудения

Если подключить силу воли и силу ТВ, то результат может стать совершенно непредсказуемым

Легко найти причину, чтобы пропустить тренировку или съесть что-нибудь вредненькое, но если так делать слишком часто, ни к чему хорошему это не приведёт.

Когда дело коснётся вашего здоровья, надо будет серьёзно взяться за свою фигуру. Сейчас существуют различные реалити-шоу, на которых люди соревнуются в похудении.

В таком формате борьба с лишним весом проходит эффективнее, а результат вдохновляет другие людей с такой же проблемой.

В одном из таких проектов под названием TLC помогают людям, которые весят около 270 кг, сбросить вес и улучшить здоровье. Результаты просто поразительные! Предлагаем вам на них взглянуть.

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Джерело: twizz.ru