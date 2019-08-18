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    Фото

    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци

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    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци

    Пара взяла на отдых полугодовалого сына

    Ричард Гир канун своего 70-летия проводит в итальянской Тоскане. Папарацци застали актёра, когда он вместе с женой и друзьями садился на лодку. Причала рядом не оказалось, поэтому забираться на небольшое судно пришлось прямо из воды.

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    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци
    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци
    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци
    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци
    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци
    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци
    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци
    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци
    69-летний Ричард Гир отдыхает с молодой женой на пляже в Италии: фото папарацци

    Вместе с Ричардом и его 36-летней женой Алехандрой Сильва был замечен ее сын от первого брака – Альберт. Общего сына супругов – полугодовалого Александра – на морскую прогулку не взяли.

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