Американец превратил обычные гвозди в диковинные скульптуры
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Скульптор Джон Бисби
Обычные гвозди стали элементом сложных геометрических фигур
По словам Джона Бисби (John Bisbee), лет тридцать тому назад, «разгуливая» по заброшенным постройкам, он задел ногой потрёпанное временем ведро, из которого вывалился комок поржавевших гвоздей, принявших почти идеальную форму ведра.
«То, что я увидел – напоминало тонкую грань красоты, о которой я когда-то мечтал, представляя себе. И тогда, придя домой, я понял, что мне однозначно необходимо раздобыть гвозди. Много гвоздей...», - рассказал Джон. С тех самых пор, гвозди стали его верными помощниками в создании сложных геометрических фигур-скульптур.Смотрите также: 17 фотографий, которые доказывают, что природа точно пользуется фотошопом
Джерело: Культурология