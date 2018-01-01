Американец превратил обычные гвозди в диковинные скульптуры

Обычные гвозди стали элементом сложных геометрических фигур

По словам Джона Бисби (John Bisbee), лет тридцать тому назад, «разгуливая» по заброшенным постройкам, он задел ногой потрёпанное временем ведро, из которого вывалился комок поржавевших гвоздей, принявших почти идеальную форму ведра. «То, что я увидел – напоминало тонкую грань красоты, о которой я когда-то