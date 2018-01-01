Японский художник превратил известных персонажей мультфильмов в героев постапокалиптического мира

Такими вы их еще не видели

Герои детских мультфильмов, такие как Дональд Дак и Винни-Пух, воспринимаются нами как положительные и чрезвычайно милые герои. Но в руках японца Ямато Накадзимы они превращаются в жителей постапокалиптического мира, где они каждый день вынуждены бороться за выживание. Впервые подобным образом он преобразил игрушки своей сестры, а теперь уже



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Такими вы их еще не видели

Герои детских мультфильмов, такие как Дональд Дак и Винни-Пух, воспринимаются нами как положительные и чрезвычайно милые герои.

Но в руках японца Ямато Накадзимы они превращаются в жителей постапокалиптического мира, где они каждый день вынуждены бороться за выживание. Впервые подобным образом он преобразил игрушки своей сестры, а теперь уже сам полностью создаёт своих героев от начала и до конца — на это у него уходит несколько месяцев.

И результат этой кропотливой работы того стоит!

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Джерело: twizz.ru