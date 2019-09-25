Андрей Богдан нарвался на критику в сети из-за публикации фото с Владимиром Зеленским



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Пользователи раскритиковали руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, который выложил совместную фотографию с Владимиром Зеленским с сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Глава Офиса президента Андрей Богдан похвастался фото с заседания Генассамблеи ООН, которое проходит в Нью-Йорке, и нарвался на шкал критики из-за своей нескромности.

Фото Богдан опубликовал на своей странице в Facebook и подписал его довольно лаконично: «Мы работаем - я и Президент».

Эта формулировка явно не понравилась пользователям соцсети и они завалили Богдана замечаниями, поскольку он поставил свое имя перед именем президента Зеленского.

facebook.com

«Андрюша, веди себя немножко сдержаннее! Президент Украины — Зеленский В. А. Ок? Работает президент и наша делегация! Надеюсь, ты понял!», «Я — последняя буква в алфавите. Да и некорректно как-то, нет?», «Правильнее сказать: президент и я», «Наверное, все-таки правильнее ставить президента на первое место, а «я» — на второе», — написали в комментариях к публикации.

Напомним, президент Владимир Зеленский начал проводить встречи с высокопоставленными мировыми политиками на полях 74 Генеральной ассамблеи ООН.

Он уже провел переговоры с генсеком НАТО и итальянским премьер-министром. Зеленский пробудет в США с рабочим визитом до 26 сентября.

Джерело: rbc.ua