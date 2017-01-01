Беглый депутат Онищенко подтвердил роман с украинской гимнасткой
- 24 Листопада, 14:42
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Розсилка
Опальный олигарх признался, что является отцом сына украинской спортсменки
Скандальный украинский бизнесмен и политик Александр Онищенко, который бежал из Украины в 2014 году, подтвердил слухи о романе с гимнасткой Анной Ризатдиновой.
«Я благодарен Ане за сына. Назвали в честь моего отца – Рома. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. А я? Ну а как может чувствовать себя мужчина, который снова стал отцом. Да, в моей жизни тоже бывают прекрасные новости», – сообщил Онищенко.
Напомним, у Онищенко есть 22-летняя дочь Диана и 15-летний сын Александр. Для самой Анны сын стал первенцем.
Олигарх участвовал в нефтегазовом бизнесе и был народным депутатом от «Партии регионов» VII и VIII созывов.
В Украине он обвиняется в государственной измене, организации коррупционных схем. Бежав от наших правоохранителей, он скрывался в Бельгии и Испании, а также пытался получить политическое убежище в Великобритании. В последнее время он живёт в Германии, где запросил гражданство.
Джерело: Обозреватель