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    Беглый депутат Онищенко подтвердил роман с украинской гимнасткой

    Опальный олигарх признался, что является отцом сына украинской спортсменки
    Скандальный украинский бизнесмен и политик Александр Онищенко, который бежал из Украины в 2014 году, подтвердил слухи о романе с гимнасткой Анной Ризатдиновой. «Я благодарен Ане за сына. Назвали в честь моего отца – Рома. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. А я? Ну а как может чувствовать себя мужчина, который снова стал отцом. Да,
    • 24 Листопада, 14:42
    • Розсилка
    Александр Онищенко
    Александр Онищенко

    Опальный олигарх признался, что является отцом сына украинской спортсменки

    Скандальный украинский бизнесмен и политик Александр Онищенко, который бежал из Украины в 2014 году, подтвердил слухи о романе с гимнасткой Анной Ризатдиновой.

    «Я благодарен Ане за сына. Назвали в честь моего отца – Рома. Мама и малыш чувствуют себя прекрасно. А я? Ну а как может чувствовать себя мужчина, который снова стал отцом. Да, в моей жизни тоже бывают прекрасные новости», – сообщил Онищенко.

    Напомним, у Онищенко есть 22-летняя дочь Диана и 15-летний сын Александр. Для самой Анны сын стал первенцем.

    onischenko

    Олигарх участвовал в нефтегазовом бизнесе и был народным депутатом от «Партии регионов» VII и VIII созывов.

    В Украине он обвиняется в государственной измене, организации коррупционных схем. Бежав от наших правоохранителей, он скрывался в Бельгии и Испании, а также пытался получить политическое убежище в Великобритании. В последнее время он живёт в Германии, где запросил гражданство.

    Джерело: Обозреватель

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