«Человек года» по версии журнала GQ: Дженнифер Лопес в пикантном кожаном платье
Популярная американская певица и актриса стала «Человеком года» по версии мужского журнала GQ
Представители GQ презентовали обложки декабрьского выпуска журнала, на которых появились победители их рейтинга.
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Jennifer Lopez is GQ's Icon of the Year. See all the photos and read @JLo's #GQMOTY cover story at the link in bio.
Главной звездой номера стала Дженнифер Лопес, которую издание назвало «Человеком года». Актриса предстала в пикантном кожаном платье и с волнистыми волосами.
В интервью Дженнифер Лопес призналась, что готова была бесплатно сниматься в рейтинговом фильме «Мошенницы с Уолл-Стрит». В киноленте она хотела показать, насколько сильными и мудрыми являются женщины.
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@JLo breaks down her biggest career moments, including the green dress that broke the Internet. Full vid at link in bio. #GQMOTY
«Я чувствую, что это удивительная платформа и одна из крупнейших в мире, чтобы обратиться к людям с посланием, которое должен услышать каждый... Этот фильм создали столько женщин: продюсеры, режиссеры, писательницы и все актрисы, которые исполнили главные роли. Мы долго наблюдали, как мужчины используют женщин в кино, поэтому было весело показать, как все резко обернулось наоборот», – рассказала Дженнифер Лопес.
Джерело: gq.com