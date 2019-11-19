«Человек года» по версии журнала GQ: Дженнифер Лопес в пикантном кожаном платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная американская певица и актриса стала «Человеком года» по версии мужского журнала GQ

Представители GQ презентовали обложки декабрьского выпуска журнала, на которых появились победители их рейтинга.

Главной звездой номера стала Дженнифер Лопес, которую издание назвало «Человеком года». Актриса предстала в пикантном кожаном платье и с волнистыми волосами.

В интервью Дженнифер Лопес призналась, что готова была бесплатно сниматься в рейтинговом фильме «Мошенницы с Уолл-Стрит». В киноленте она хотела показать, насколько сильными и мудрыми являются женщины.

«Я чувствую, что это удивительная платформа и одна из крупнейших в мире, чтобы обратиться к людям с посланием, которое должен услышать каждый... Этот фильм создали столько женщин: продюсеры, режиссеры, писательницы и все актрисы, которые исполнили главные роли. Мы долго наблюдали, как мужчины используют женщин в кино, поэтому было весело показать, как все резко обернулось наоборот», – рассказала Дженнифер Лопес.

Джерело: gq.com