  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Девушка установила камеру на птичью кормушку и фотографировала птиц, которые прилетали покушать

    • Розсилка
    Девушка установила камеру на птичью кормушку и фотографировала птиц, которые прилетали покушать
    instagram.com/ostdrossel

    Как только птицы подлетают, срабатывает датчик движения, и камера делает снимки

    «Мы постоянно наблюдали и слышали, как к нам на задний двор прилетают разные дикие птицы, но нам никогда не удавалось их разглядеть достаточно близко» — рассказывает Лиза. Она переехала к мужу в округ Мичиган, США из Германии.

    Решив познакомиться с пернатыми обитателями поближе, она установила кормушку с фотокамерой у себя на заднем дворе и стала прикармливать обитающих по близости птиц. 

    В течении года Лиза фотографировала всех, кто прилетал на угощение и в результате получилась коллекция очень колоритных персонажей, которая разлетелась по интернету сразу после ее публикации.

    Благодаря этой затее у Лизы есть сотни фотографий, на которых разные птицы лакомятся угощением. Иногда в кадр попадают сразу несколько особей, которые могут драться за корм или грозно смотреть в камеру. 

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    Девушка установила камеру на птичью кормушку и фотографировала птиц, которые прилетали покушать
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel
    instagram.com/ostdrossel

    Девушка поняла, что такие крутые кадры нельзя прятать от людей, и завела страничку в Instagram, где регулярно публикует новые снимки.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    в мире животных фотография искусство птицы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ