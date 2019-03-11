Девушка установила камеру на птичью кормушку и фотографировала птиц, которые прилетали покушать



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/ostdrossel

Как только птицы подлетают, срабатывает датчик движения, и камера делает снимки

«Мы постоянно наблюдали и слышали, как к нам на задний двор прилетают разные дикие птицы, но нам никогда не удавалось их разглядеть достаточно близко» — рассказывает Лиза. Она переехала к мужу в округ Мичиган, США из Германии.

Решив познакомиться с пернатыми обитателями поближе, она установила кормушку с фотокамерой у себя на заднем дворе и стала прикармливать обитающих по близости птиц.

В течении года Лиза фотографировала всех, кто прилетал на угощение и в результате получилась коллекция очень колоритных персонажей, которая разлетелась по интернету сразу после ее публикации.

Благодаря этой затее у Лизы есть сотни фотографий, на которых разные птицы лакомятся угощением. Иногда в кадр попадают сразу несколько особей, которые могут драться за корм или грозно смотреть в камеру.

Девушка поняла, что такие крутые кадры нельзя прятать от людей, и завела страничку в Instagram, где регулярно публикует новые снимки.

Джерело: boredpanda.com