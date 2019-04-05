Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)



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Мила Йовович с мужем и детьми

Кинозвезда порадовала поклонников новыми фото

43-летняя актриса отпраздновала день рождения младшей дочери Дашиэл. Мила Йовович устроила семейный праздник, показав редкие кадры с мамой, детьми и мужем.

Мила Йовович остается одной из самых востребованных голливудских актрис. В отличие от многих звезд, она сумела не только построить карьеру, но и создать семью, став мамой двух чудесных дочек. Старшей Эве сейчас 11 лет, младшей Дашиэл исполнилось 5 лет.

Праздник начался со школьной вечеринки, на которой Даша, как ее ласково называют домочадцы, с детской непосредственностью радуется угощениям. «Это так забавно, потому что это русская школа для детей дошкольного возраста. Снимки выглядят как будто прямо из советской эпохи. Но счастье Даши поразительно, верно?» - поделилась Мила.

После этого для девочки устроили большой праздник в кругу близких и родных. Во дворе дома установили огромные буквы из имени дочери Милы из воздушных шаров. Мила поделилась кадрами, на которых предстали самые родные для нее люди. На одном снимке Эва и Дашиэл целуют папу - режиссера Пола Андерсона. На другом Мила позирует со своей мамой Галиной, у которой русские корни. Еще на одном кадре актриса предстала с мамой и дочерьми.

Джерело: Cosmopolitan