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    Фото

    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)

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    Мила Йовович с мужем и детьми - Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Мила Йовович с мужем и детьми

    Кинозвезда порадовала поклонников новыми фото

    43-летняя актриса отпраздновала день рождения младшей дочери Дашиэл. Мила Йовович устроила семейный праздник, показав редкие кадры с мамой, детьми и мужем.

    Мила Йовович остается одной из самых востребованных голливудских актрис. В отличие от многих звезд, она сумела не только построить карьеру, но и создать семью, став мамой двух чудесных дочек. Старшей Эве сейчас 11 лет, младшей Дашиэл исполнилось 5 лет.

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    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)
    Дочери Милы Йовович выросли удивительно похожими на актрису (фото)

    Праздник начался со школьной вечеринки, на которой Даша, как ее ласково называют домочадцы, с детской непосредственностью радуется угощениям. «Это так забавно, потому что это русская школа для детей дошкольного возраста. Снимки выглядят как будто прямо из советской эпохи. Но счастье Даши поразительно, верно?» - поделилась Мила.

    После этого для девочки устроили большой праздник в кругу близких и родных. Во дворе дома установили огромные буквы из имени дочери Милы из воздушных шаров. Мила поделилась кадрами, на которых предстали самые родные для нее люди. На одном снимке Эва и Дашиэл целуют папу - режиссера Пола Андерсона. На другом Мила позирует со своей мамой Галиной, у которой русские корни. Еще на одном кадре актриса предстала с мамой и дочерьми.

     

     

    Джерело: Cosmopolitan

    актриса праздник День рождения
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