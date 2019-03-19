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    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)

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    <p>Эмма Стоун</p> <p></p> - Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)

    Эмма Стоун

    Актриса выставила на продажу недвижимость в Калифорнии

    Звезда Голливуда Эмма Стоун решила продать свою виллу в Беверли-Хиллз, расположенную в районе каньона Колдутоер. Дом актрисы выставлен на продажу за 3 миллиона 899 тысяч долларов.

    Вилла спрятана за высокой стеной и воротами с камерами видео-наблюдения. Первым хозяином особняка был британский комедийный актер Дадли Мур (умер в 2002 году). Интерьер дома выполнен в стиле 1950-х годов. Его площадь составляет 359 квадратных метров.

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    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Эмма Стоун продает дом в Беверли-Хиллз за $4 миллиона: как он выглядит (фото)
    Фото: pagesix.com

    В особняке имеются четыре спальни и четыре ванных комнаты, гостиная, кухня и зона отдыха. Из хозяйской спальни открывается вид на террасу, выложенную голубым камнем, бассейн, лужайку и цветущие сады.

    Обладательница «Оскара» за роль в мюзикле «Ла Ла Ленд» приобрела виллу в 2012 году за 2 миллиона 477 тысячи долларов, когда у нее был роман с Эндрю Гарфилдом. В то время владельцем недвижимости был австралийский режиссер монтажа Кирк Бэкстер.

     

     

    знаменитости актриса недвижимость шоу-бизнес
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