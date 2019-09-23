«Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмилия Кларк Фото: instagram.com/instylemagazine/

«Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара»

В Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония вручения телевизионных премий «Эмми», собравшая в театре Microsoft главных телезвезд года. На красной дорожке сияла внушительная часть каста «Игры престолов» – сериала-рекордсмена по количеству номинаций: в этот вечер из 32 возможных статуэток создателям и актерам удалось получить 12, включая награду за «Лучшую мужскую роль в драматическом сериале» для Питера Динклэйджа.

Список лауреатов в основных категориях выглядит так:

Лучший драматический сериал: «Игра престолов»

Лучшая актриса в драматическом сериале: Джоди Комер («Убивая Еву»)

Лучший актер в драматическом сериале: Билли Портер («Поза»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер («Озарк»)

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Питер Динклэйдж («Игра престолов»)

Лучший комедийный сериал: «Дрянь»

Лучший актер в комедийном сериале: Билл Хейдер («Барри»)

Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучший мини-сериал: «Чернобыль»

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме: Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме: Джаррель Джером («Когда они нас увидят»)

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