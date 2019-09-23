«Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
Эмилия Кларк
Фото: instagram.com/instylemagazine/
«Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара»
В Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония вручения телевизионных премий «Эмми», собравшая в театре Microsoft главных телезвезд года. На красной дорожке сияла внушительная часть каста «Игры престолов» – сериала-рекордсмена по количеству номинаций: в этот вечер из 32 возможных статуэток создателям и актерам удалось получить 12, включая награду за «Лучшую мужскую роль в драматическом сериале» для Питера Динклэйджа.
Фото: instagram.com/instylemagazine/
Список лауреатов в основных категориях выглядит так:
- Лучший драматический сериал: «Игра престолов»
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Лучший актер в драматическом сериале: Билли Портер («Поза»)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер («Озарк»)
- Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Питер Динклэйдж («Игра престолов»)
- Лучший комедийный сериал: «Дрянь»
- Лучший актер в комедийном сериале: Билл Хейдер («Барри»)
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
- Лучший мини-сериал: «Чернобыль»
- Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме: Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
- Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме: Джаррель Джером («Когда они нас увидят»)