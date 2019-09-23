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    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке

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    <p>Эмилия Кларк</p> <p>Фото: instagram.com/instylemagazine/</p> - «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке

    Эмилия Кларк

    Фото: instagram.com/instylemagazine/

    «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара»

    В Лос-Анджелесе состоялась 71-я церемония вручения телевизионных премий «Эмми», собравшая в театре Microsoft главных телезвезд года. На красной дорожке сияла внушительная часть каста «Игры престолов» – сериала-рекордсмена по количеству номинаций: в этот вечер из 32 возможных статуэток создателям и актерам удалось получить 12, включая награду за «Лучшую мужскую роль в драматическом сериале» для Питера Динклэйджа.

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    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    «Эмми-2019»: кто получил награды и как выглядели звезды на красной дорожке
    Фото: instagram.com/instylemagazine/

    Список лауреатов в основных категориях выглядит так:

    • Лучший драматический сериал: «Игра престолов»
    • Лучшая актриса в драматическом сериале: Джоди Комер («Убивая Еву»)
    • Лучший актер в драматическом сериале: Билли Портер («Поза»)
    • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Джулия Гарнер («Озарк»)
    • Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Питер Динклэйдж («Игра престолов»)
    • Лучший комедийный сериал: «Дрянь»
    • Лучший актер в комедийном сериале: Билл Хейдер («Барри»)
    • Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
    • Лучший мини-сериал: «Чернобыль»
    • Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме: Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»)
    • Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме: Джаррель Джером («Когда они нас увидят»)
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    Игра престолов актриса актер
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