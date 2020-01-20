Фреймут рассказала о смерти подруги



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Хозяйка клиники Genesis погибла в ДТП по дороге с курорта

Известная телеведущая Оля Фреймут, инспектирующая рестораны, потеряла близкого человека. Она сообщила трагическую новость на своей странице в Instagram. В жуткой аварии на трассе Киев-Чоп погибла ее близкая подруга Соломия Островская.

«Ушла из жизни моя близкая подруга — Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Буду грустить до конца моих дней. Она была неземной, слишком идеальной, чтобы быть правдой», — написала Оля. Она также выразила сочувствие родным погибшей и ее клинике.

instagram.com/solomiaostrovska

Смертельная авария произошла 19 января на трассе Киев-Чоп недалеко от Житомира. Автомобиль «Ниссан-Жук», за рулем которого была Островская, столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погибла на месте.

Соломия Островская возвращалась в Киев после отдыха в австрийских Альпах. Еще утром она публиковала в сети яркие фото.

Соломия Островская была генеральным директором клинику эстетической медицины «Genesis», которая за достаточно короткий промежуток времени заняла топовую позицию на рынке не только Львова и стала победителем номинации «Открытие года» на «Люди года» от «РИА-Украина».