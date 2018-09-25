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    Футбольный клуб «Реал Мадрил» показал свой самолет стоимостью в 300 миллионов фунтов

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    Футбольный клуб «Реал Мадрил» показал свой самолет стоимостью в 300 миллионов фунтов

    Мадридцы летают на крупнейшем серийном авиалайнере в мире

    В сети появились фотографии самолета мадридского Реала.

    Игроки и персонал «галактикос» путешествуют на Airbus А380, который является крупнейшим серийным авиалайнером в мире. Его стоимость оценивается 340 миллионов фунтов стерлингов.

    Самолет оснащен множеством комнат, в которых имеются кровати, душевые кабины, умывальники и телевизоры. Также существует отдельное помещение для бара.

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    Джерело: iSport.ua

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