Футбольный клуб «Реал Мадрил» показал свой самолет стоимостью в 300 миллионов фунтов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мадридцы летают на крупнейшем серийном авиалайнере в мире

В сети появились фотографии самолета мадридского Реала.

Игроки и персонал «галактикос» путешествуют на Airbus А380, который является крупнейшим серийным авиалайнером в мире. Его стоимость оценивается 340 миллионов фунтов стерлингов.

Самолет оснащен множеством комнат, в которых имеются кровати, душевые кабины, умывальники и телевизоры. Также существует отдельное помещение для бара.

Emirates'in Real Madrid için hazırladığı uçak. pic.twitter.com/ggdwwBGtf2 — Panenka Sport (@PanenkaSport) 25 вересня 2018 р.

«Скотч» рекомендует: Джуд Лоу против Джонни Деппа: представлен последний трейлер «Фантастических зверей: Преступления Гриндельвальда»

Джерело: iSport.ua