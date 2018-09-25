Джуд Лоу против Джонни Деппа: представлен последний трейлер «Фантастических зверей: Преступления Гриндельвальда»



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25 сентября кинокомпания Warner Bros. обнародовала финальный трейлер к ленте Дэвида Йейтса «Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда»

К актерскому составу вернутся актеры из первой части фильма Эдди Редмэйн, Джонни Депп и Эзра Миллер. Молодого Дамблдора сыграет Джуд Лоу.

Согласно сюжету, действие происходит в Европе 1928 года. Гриндельвальд бежит из Магического конгресса США и собирает единомышленников, чтобы установить порядок в мире. Он требует полного доминирования чистокровных волшебников над маглами и остальными существами. Остановить его может только Дамблдор, который просит помощи у своего ученика Ньюта Скамандера.

Запланировано пять приквелов к саге о Гарри Поттере. «Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда» выйдут в украинский прокат 15 ноября 2018.

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