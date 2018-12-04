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    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться

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    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    instagram.com/gediminas.pranckevicius

    Уникальные работы цифрового художника восхитили сеть

    Представляем вам талантливого цифрового художника из Литвы Гедиминаса Пранкевичуса. Гедиминас окончил академию изобразительных искусств и долго время работал дизайнером в кинотеатре.

    Именно фильмы, просмотренные во время этой работы, вдохновили его на создание сюрреалистичных иллюстраций. Гедиминас обладает безграничной фантазией, благодаря которой рисует волшебные фантазийные миры, которые не поддаются логике и законам гравитации.

    Предлагаем вам взглянуть, на что способно воображение этого талантливого художника.

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    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться
    instagram.com/gediminas.pranckevicius

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    Джерело: twizz.ru

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