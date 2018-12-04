Художник из Литвы рисует фантазийные миры, в которых хочется потеряться



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instagram.com/gediminas.pranckevicius

Уникальные работы цифрового художника восхитили сеть

Представляем вам талантливого цифрового художника из Литвы Гедиминаса Пранкевичуса. Гедиминас окончил академию изобразительных искусств и долго время работал дизайнером в кинотеатре.

Именно фильмы, просмотренные во время этой работы, вдохновили его на создание сюрреалистичных иллюстраций. Гедиминас обладает безграничной фантазией, благодаря которой рисует волшебные фантазийные миры, которые не поддаются логике и законам гравитации.

Предлагаем вам взглянуть, на что способно воображение этого талантливого художника.

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Джерело: twizz.ru