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    Названы лучшие фото года, снятые с дронов

    Опытные фотографы отобрали лучшие снимки из 44 тыс. заявок
    Популярный фоторесурс SkyPixel составил список лучших фотографий, сделанных при помощи беспилотных летательных аппаратов. Победителем стал французский фотограф Флориан Леду. Ему удалось запечатлеть белого медведя в момент прыжка между льдинами в канадском Нунавуте. Второстепенные награды конкурса вручались в категориях: «Пейзаж»,
    • Сьогодні, 14:56
    • Розсилка
    Фотография с дрона
    Фотография с дрона

    Опытные фотографы отобрали лучшие снимки из 44 тыс. заявок

    Популярный фоторесурс SkyPixel составил список лучших фотографий, сделанных при помощи беспилотных летательных аппаратов. Победителем стал французский фотограф Флориан Леду. Ему удалось запечатлеть белого медведя в момент прыжка между льдинами в канадском Нунавуте.

    Второстепенные награды конкурса вручались в категориях: «Пейзаж», «Портрет» и «Фотоистория». Авторитетное жюри выбирало лучшие снимки из 44 тыс. поданных заявок от фотографов из 141 страны.

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    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов
    Названы лучшие фото года, снятые с дронов

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    Джерело: 24 канал

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