Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
- Сьогодні, 12:19
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Зима в Карпатах
Спасатель покорил сеть своими атмосферными снимками из гор
Горный спасатель Василий Фицак, который находится на вахте в Прикарпатье, регулярно публикует в социальной сети свои снимки зимних гор. На его фото можно встретить Черногорский хребет и гору Поп Иван, в частности, Мармаросы, Боржавы и многие другие живописные уголки украинских вершин.
«Зима в высокогорье», – лаконично подписал эти фото спасатель.
Снимки приобрели широкую популярность и вызвали бурные обсуждения среди пользователей. Некоторые комментаторы даже отметили, что эти фото подтолкнули их отправиться в отпуск именно в этот регион.
Джерело: 24 канал