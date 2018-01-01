Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат

Спасатель покорил сеть своими атмосферными снимками из гор

Горный спасатель Василий Фицак, который находится на вахте в Прикарпатье, регулярно публикует в социальной сети свои снимки зимних гор. На его фото можно встретить Черногорский хребет и гору Поп Иван, в частности, Мармаросы, Боржавы и многие другие живописные уголки украинских вершин. «Зима в высокогорье», – лаконично подписал



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Зима в Карпатах

Спасатель покорил сеть своими атмосферными снимками из гор

Горный спасатель Василий Фицак, который находится на вахте в Прикарпатье, регулярно публикует в социальной сети свои снимки зимних гор. На его фото можно встретить Черногорский хребет и гору Поп Иван, в частности, Мармаросы, Боржавы и многие другие живописные уголки украинских вершин.

«Зима в высокогорье», – лаконично подписал эти фото спасатель.

Снимки приобрели широкую популярность и вызвали бурные обсуждения среди пользователей. Некоторые комментаторы даже отметили, что эти фото подтолкнули их отправиться в отпуск именно в этот регион.

Джерело: 24 канал