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    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат

    Спасатель покорил сеть своими атмосферными снимками из гор
    Горный спасатель Василий Фицак, который находится на вахте в Прикарпатье, регулярно публикует в социальной сети свои снимки зимних гор. На его фото можно встретить Черногорский хребет и гору Поп Иван, в частности, Мармаросы, Боржавы и многие другие живописные уголки украинских вершин. «Зима в высокогорье», – лаконично подписал
    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка
    Зима в Карпатах
    Зима в Карпатах

    Спасатель покорил сеть своими атмосферными снимками из гор

    Горный спасатель Василий Фицак, который находится на вахте в Прикарпатье, регулярно публикует в социальной сети свои снимки зимних гор. На его фото можно встретить Черногорский хребет и гору Поп Иван, в частности, Мармаросы, Боржавы и многие другие живописные уголки украинских вершин.

    «Зима в высокогорье», – лаконично подписал эти фото спасатель.

    Снимки приобрели широкую популярность и вызвали бурные обсуждения среди пользователей. Некоторые комментаторы даже отметили, что эти фото подтолкнули их отправиться в отпуск именно в этот регион.

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    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат
    Опубликована подборка удивительных фото зимних Карпат

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    Джерело: 24 канал

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