Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»

Успех сериала вдохновил художника на создание удивительных карт

Можно как угодно относиться к финалу «Игры престолов», но совершенно невозможно отрицать, что именно экранизация фэнтезйного бестселлера от Джорджа Мартина задала высочайшую планку качества и раскачала маховик сериальной «вседозволенности», продемонстрировав чудеса сверхокупаемости и проторив дорогу для других амбициозных высокобюджетных проектов.

Дэвид М. Буисан, часто ищущий вдохновение в кино и сериалах, не только блестяще почувствовал характеры персонажей, но и максимально точно соотнёс их с каноническими сюжетами Таро.

Сделано это настолько блестяще, что начинаешь задумываться не раскладывал ли Мартин колоду карт, придумывая сюжет для прославившего его произведения.

И поэтому, пока в США разворачивают линию психологической поддержки для фанатов, которые не смогли перенести финал сериала, мы предлагаем вам вспомнить любимых и нелюбимых героев, чтобы насладиться напоследок атмосферой уходящей эпохи.