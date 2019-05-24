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    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»

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    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»

    Успех сериала вдохновил художника на создание удивительных карт

    Можно как угодно относиться к финалу «Игры престолов», но совершенно невозможно отрицать, что именно экранизация фэнтезйного бестселлера от Джорджа Мартина задала высочайшую планку качества и раскачала маховик сериальной «вседозволенности», продемонстрировав чудеса сверхокупаемости и проторив дорогу для других амбициозных высокобюджетных проектов.

    Дэвид М. Буисан, часто ищущий вдохновение в кино и сериалах, не только блестяще почувствовал характеры персонажей, но и максимально точно соотнёс их с каноническими сюжетами Таро.

    Сделано это настолько блестяще, что начинаешь задумываться не раскладывал ли Мартин колоду карт, придумывая сюжет для прославившего его произведения.

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    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»
    Художник создал колоду карт Таро с главными героями сериала «Игра престолов»

    И поэтому, пока в США разворачивают линию психологической поддержки для фанатов, которые не смогли перенести финал сериала, мы предлагаем вам вспомнить любимых и нелюбимых героев, чтобы насладиться напоследок атмосферой уходящей эпохи.

    Джерело: cameralabs.org

    фотография Игра престолов искусство
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