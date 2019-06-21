Известная модель пожаловалась на проблемы из-за большой груди (фото)



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Симона Хольцнагель instagram.com/moannn/

Девушка заявила, что из-за соблазнительных форм ее никто не воспринимает серьезно

25-летняя модель Симона Хольцнагель предупредила девушек, которые мечтают об увеличении груди. Австралийская манекенщица заявила, что большие формы не сделали ее счастливой.

Сексапильная блондинка высказала недоумение тем, что многие девушки решаются лечь под нож хирурга ради груди большого размера. По словам модели, выдающийся бюст не принес ей «ничего, кроме горя, боли и дискомфорта».

Симона рассказала о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться в связи с этим. «Как обладательница размера E+ не понимаю, почему кому-то хочется увеличить натуральную грудь. Большая грудь тянет, она болит, у тебя болит спина, тебе нужно спать в кроп-топе. Я бы отдала ее даром, чтобы просто снять эту тяжесть», — высказалась девушка.

Девушка также заявила, что из-за соблазнительных форм ее никто не воспринимает серьезно. Долгое время она отказывалась от откровенных съемок, боясь окончательно погубить свою репутацию.