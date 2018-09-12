Как две капли воды: В Сети поражаются сходством Ники Минаж с мамой. [ФОТО]



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Девушек заметили на одном из показов Недели моды в Нью-Йорке

Звездная дочь с матерью посетили показ премиальной марки Oscar de la Renta, который проходил в импровизированном летнем саду на крыше нью-йоркского небоскреба. Среди гостей присутствовали известные знаментости шоу-бизнеса: Эмбер Хёрд, Рози Харингтон-Уайтли, Камила Кабелл, Кейт Бекинсейл и многие другие.

Среди них присутствовали и 35-летняя Ники Минаж с мамой Кэрол. Женщины поразили посетителей своей схожестью и даже похожими образами. Для показа Минаж выбрала длинное платье, которое состояло из черного боди и фатинового верха. Свой наряд она дополнила красными босоножками, ярким макияжем и украшениями. У Кэрол Мараж было стильное платье с длинными руками спелого желтого цвета, а поверх нее нашиты декорированные черные цветы. Мама надела черные туфли-лодочки и сделала такую же мокрую укладку волос, как и у дочери.

Джерело: 24 канал