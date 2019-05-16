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    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)

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    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)

    Большинство актеров снимается в телесаге уже 10 лет

    Шоураннеры «Игры престолов», судя по всему, решили оставить большинство смертей важных героев на последние две серии. После падения Королевской гавани ряды главных персонажей заметно поредели - и неизвестно, что нас ждет в финальном эпизоде.

    А мы пока вспомним, как же актеры изменились за 10 лет съемок в самой популярной телесаге. 

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    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)
    Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)

    Судя по последнему трейлеру, войска Безупречных то ли приветствуют Дейенерис, то ли готовятся к очередному сражению - ведь Дени, несмотря на победу над Серсеей, еще предстоит занять Железный трон. Займет ли? И какой ценой? И как к ее возможному правлению отнесутся жители Вестероса, пережившие настоящий ужас?

    Что касается авторов сериала, то Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс после выхода финальной серии собираются отключить телефоны, уехать туда, где нет интернета, и откупорить бутылки. Шоураннеры заявили, что несмотря на все их усилия, многие поклонники «Игры престолов» будут недовольны исходом шоу.

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    Игра престолов
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