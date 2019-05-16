Как изменились герои «Игры престолов» за восемь сезонов (фото)



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Большинство актеров снимается в телесаге уже 10 лет

Шоураннеры «Игры престолов», судя по всему, решили оставить большинство смертей важных героев на последние две серии. После падения Королевской гавани ряды главных персонажей заметно поредели - и неизвестно, что нас ждет в финальном эпизоде.

А мы пока вспомним, как же актеры изменились за 10 лет съемок в самой популярной телесаге.

Судя по последнему трейлеру, войска Безупречных то ли приветствуют Дейенерис, то ли готовятся к очередному сражению - ведь Дени, несмотря на победу над Серсеей, еще предстоит занять Железный трон. Займет ли? И какой ценой? И как к ее возможному правлению отнесутся жители Вестероса, пережившие настоящий ужас?

Что касается авторов сериала, то Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс после выхода финальной серии собираются отключить телефоны, уехать туда, где нет интернета, и откупорить бутылки. Шоураннеры заявили, что несмотря на все их усилия, многие поклонники «Игры престолов» будут недовольны исходом шоу.