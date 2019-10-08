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    Фото

    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)

    • Розсилка
    Надя Дорофеева<br />Фото: Валерия Каарна - Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Надя Дорофеева
    Фото: Валерия Каарна

    Куча костюмов, десятки людей на сцене, сцена-трансформер в виде контейнеров - «Время и Стекло» сделали большой поп-концерт

    5 октября украинский поп-дуэт «Время и Стекло» выступил в заполненном киевском Дворце Спорта с шоу-программой Vislovo. Подготовка концерта длилась год. Шесть месяцев потратили только на разработку сценографии. Результат - 163 сценических образы и 24 номера, пишет «Слух».

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    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Как прошел грандиозный концерт группы «Время и Стекло» (фото)
    Фото: Валерия Каарна

    Сцена-трансформер была в виде контейнеров - одного из главных символов альбома Vislovo и клипа на одноименную песню. Это четвертая работа в дискографии дуэта, четыре месяца длился постановочный процесс, четыре дня монтировали сцену, оборудование для которой привезли 18 фур.

     «Время и Стекло» выступали не одни. Более 90 танцоров и других артистов появились с дуэтом на сцене. Участие в кастинге на шоу приняли более 300 человек.

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    Джерело: СЛУХ

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