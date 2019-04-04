Как выглядели Эмилия Кларк, Софи Тернер, Кит Харингтон и другие на премьере финального сезона «Игры престолов»



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Мировая премьера заключительного сезона телесаги состоится 14 апреля

3 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера первого эпизода заключительного сезона сериала «Игра престолов». На красной ковровой дорожке появились почти все главные герои фэнтезийной саги: Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Вальдау, Гвендолин Кристи и многие другие. Пропустила премьерный показ разве что только Лина Хиди - актриса призналась, что не смогла приехать в Нью-Йорк из-за болезни, что ее, конечно, сильно расстроило.

Исполнитель главной роли Кит Харингтон пожаловал на премьеру в компании своей супруги Роуз Лесли, которая тоже снялась в сериале (благодаря ему они и познакомились). Она с удовольствием позировала фотографам не только со своим мужем, но и с его экранной возлюбленной Эмилией Кларк. В компании своей второй половины пришла на показ сериала и Софи Тернер - ее сопровождал жених Джо Джонас. Среди гостей была замечена и голливудская актриса Аманда Пит - она пришла поддержать своего супруга Дэвида Бениоффа, который выступил одним из сценаристов и продюсеров сериала.

Джерело: Spletnik