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    Фото

    Катя Осадчая растрогала сеть фотографией сына

    • Розсилка
    Катя Осадчая растрогала сеть фотографией сына

    Знаменитость порадовала поклонников нежными кадрами, на которых позирует Иван

    Катя Осадчая и ее муж, актер и ведущий Юрий Горбунов воспитывают сына Ивана. На страницах в соцсетях редко можно увидеть семью вместе, но бывают исключения, когда звездные супруги публикуют фотографии Ивана на своих Instagram-страницах.

    Катя и Юрий стараются держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Они не появляются на публике вместе с детьми, не дают интервью, в которых комментируют брак, а также редко делятся семейными фото.

    На днях ведущая опубликовала снимок, на котором маленький Иван позирует, сидя на стуле. Сын Осадчей и Горбунова смотрит в окно, вид из которого выходит на город. Звездная мамочка стильно одела сынишку. На Ване видим серую кофту и джинсы.

    ____16.58.53
    instagram.com/kosadcha

    К наряду подобраны кроссовки белого цвета на высокой подошве, что очень актуально в этом сезоне.

    «Настроение – сидеть, созерцать и думать», – подписала фото Осадчая.

    фотография дети Юрий Горбунов актер Катя Осадчая
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