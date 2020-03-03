  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Тимур Мирошниченко окрестил своего сына (фото)

    • Розсилка
    Тимур Мирошниченко окрестил своего сына (фото)

    Молодые родители крестили мальчика в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве

    19 января 2020 года у Тимура Мирошниченко и его жены Инны родился сын Марко. Окрестить долгожданного сына пара решила в последний день зимы. Яркими кадрами с церемонии крещения родители поделились на своих страницах в Instagram.

    Ранее Тимур отмечал, что дата крестин особая и выбрали ее не просто так.

    «29.02 – это уникальная дата, которая выпадает раз в четыре года», – рассказывал звездный отец.

    Крестины состоялись в Троицком Ионинском монастыре в Киеве. Крестными родителями стали близкие друзья семьи.

    Также на церемонии присутствовала старшая дочь Тимура и Инны Мия. Девочка появилась на свет в 2018 году.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko
    instagram.com/timur.miroshnychenko

    На обряде крещения Инна Мирошниченко появилась в платье-вышиванке от украинского бренда, который специализируется на одежде для беременных. Шоумен надел белую рубашку и черные брюки.


    знаменитости фотография родители Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ