Тимур Мирошниченко окрестил своего сына (фото)



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Молодые родители крестили мальчика в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве

19 января 2020 года у Тимура Мирошниченко и его жены Инны родился сын Марко. Окрестить долгожданного сына пара решила в последний день зимы. Яркими кадрами с церемонии крещения родители поделились на своих страницах в Instagram.

Ранее Тимур отмечал, что дата крестин особая и выбрали ее не просто так.

«29.02 – это уникальная дата, которая выпадает раз в четыре года», – рассказывал звездный отец.

Крестины состоялись в Троицком Ионинском монастыре в Киеве. Крестными родителями стали близкие друзья семьи.

Также на церемонии присутствовала старшая дочь Тимура и Инны Мия. Девочка появилась на свет в 2018 году.

На обряде крещения Инна Мирошниченко появилась в платье-вышиванке от украинского бренда, который специализируется на одежде для беременных. Шоумен надел белую рубашку и черные брюки.