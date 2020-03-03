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    Фото

    Maruv опубликовала яркое «кукольное» фото

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    Maruv опубликовала яркое «кукольное» фото
    instagram.com/maruvofficial

    Певица продолжила анонсировать новый выпуск своего блога под названием «Новая сила киски»

    На снимке, опубликованном в Instagram Maruv в образе куклы надувает жвачку, сидя на стуле. Фото оформлено в розовых оттенках.

    Розовый цвет полностью преобладает на снимке - парик с хвостиками, тени на глазах, жвачка, одежда, задний фон. Оттеняет розовое изобилие только подводка глаз - она черная.

    Таким образом, певица продолжила анонсировать свой новый проект Shlakoblochina, который позиционируется как Альтер Эго Maruv, и выпуск блога под названием «Новая сила киски».

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    Maruv опубликовала яркое «кукольное» фото
    Maruv опубликовала яркое «кукольное» фото

    «Shlakoblochina is coming. Уже в эту пятницу! Всем малышкам с наступающим 8 марта», - подписала фото Maruv.

    знаменитости фотография певица одежда Maruv Instagram
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