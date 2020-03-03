Maruv опубликовала яркое «кукольное» фото



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instagram.com/maruvofficial

Певица продолжила анонсировать новый выпуск своего блога под названием «Новая сила киски»

На снимке, опубликованном в Instagram Maruv в образе куклы надувает жвачку, сидя на стуле. Фото оформлено в розовых оттенках.

Розовый цвет полностью преобладает на снимке - парик с хвостиками, тени на глазах, жвачка, одежда, задний фон. Оттеняет розовое изобилие только подводка глаз - она черная.

Таким образом, певица продолжила анонсировать свой новый проект Shlakoblochina, который позиционируется как Альтер Эго Maruv, и выпуск блога под названием «Новая сила киски».

«Shlakoblochina is coming. Уже в эту пятницу! Всем малышкам с наступающим 8 марта», - подписала фото Maruv.