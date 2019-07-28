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    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини на яхте (фото)

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    Кортни Кардашьян - Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини на яхте (фото)
    Кортни Кардашьян

    Сестра Ким показала сочную фигуру

    Старшая из сестер Кардашьян, 40-летняя Кортни, замечена на роскошной яхте у берегов Корсики, где выжимает максимум из рекордно жаркого лета во Франции вместе с тремя детьми. По словам Кортни, лучший способ поддерживать идеальную форму и отлично выглядеть в купальнике — кетодиета, к которой она вернулась в этом месяце, а также регулярные тренировки, но не все в соцсетях верят, что она следует своим же советам.

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    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини на яхте (фото)
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини на яхте (фото)
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини на яхте (фото)
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини на яхте (фото)
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини на яхте (фото)
    Кортни Кардашьян засветила целлюлит в бикини на яхте (фото)

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    Кардашьян
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