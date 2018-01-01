Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
- Сьогодні, 16:09
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Пляжи Бразилии 1970-х годов
Уникальную атмосфера бразильских пляжей прошлого столетия
Подборка снимков самых красивых бразильских пляжей и их посетителей 1970-х годов. Знаменитые бразильские пляжи по праву считаются одними из лучших в мире! Ипанема, Леблон, Копакабана и др… названия этих райских мест уже говорят за себя и звучат как вечный праздник!
В 1978 году эти места посетил канадский фотограф Блейк Смит, который и запечатлел для нас в цвете уникальную атмосферу бразильских пляжей прошлого столетия.
Джерело: telegraf.com.ua