Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов

Уникальную атмосфера бразильских пляжей прошлого столетия

Подборка снимков самых красивых бразильских пляжей и их посетителей 1970-х годов. Знаменитые бразильские пляжи по праву считаются одними из лучших в мире! Ипанема, Леблон, Копакабана и др… названия этих райских мест уже говорят за себя и звучат как вечный праздник! [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] В 1978 году эти места посетил канадский



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Пляжи Бразилии 1970-х годов

Уникальную атмосфера бразильских пляжей прошлого столетия

Подборка снимков самых красивых бразильских пляжей и их посетителей 1970-х годов. Знаменитые бразильские пляжи по праву считаются одними из лучших в мире! Ипанема, Леблон, Копакабана и др… названия этих райских мест уже говорят за себя и звучат как вечный праздник!

В 1978 году эти места посетил канадский фотограф Блейк Смит, который и запечатлел для нас в цвете уникальную атмосферу бразильских пляжей прошлого столетия.

Джерело: telegraf.com.ua