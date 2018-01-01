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    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов

    Уникальную атмосфера бразильских пляжей прошлого столетия
    Подборка снимков самых красивых бразильских пляжей и их посетителей 1970-х годов. Знаменитые бразильские пляжи по праву считаются одними из лучших в мире! Ипанема, Леблон, Копакабана и др… названия этих райских мест уже говорят за себя и звучат как вечный праздник! [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] В 1978 году эти места посетил канадский
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    Пляжи Бразилии 1970-х годов
    Пляжи Бразилии 1970-х годов

    Уникальную атмосфера бразильских пляжей прошлого столетия

    Подборка снимков самых красивых бразильских пляжей и их посетителей 1970-х годов. Знаменитые бразильские пляжи по праву считаются одними из лучших в мире! Ипанема, Леблон, Копакабана и др… названия этих райских мест уже говорят за себя и звучат как вечный праздник!

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    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов
    Красивые девушки, море и солнце. Бурная жизнь бразильских пляжей 1970-х годов

    В 1978 году эти места посетил канадский фотограф Блейк Смит, который и запечатлел для нас в цвете уникальную атмосферу бразильских пляжей прошлого столетия.

    Джерело: telegraf.com.ua

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