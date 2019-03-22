Крючковый гений: Джон Ларсен научился вязать крючком в возрасте пяти лет
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Розсилка
У 11-летнего эфиопского мальчика Иона есть одно нетипичное для детей увлечение: он обожает вязать крючком. А делать он это научился, когда ему было всего пять лет
За шесть лет практики он достиг потрясающих результатов: сейчас у Иона свой бизнес, больше 137 тыс. подписчиков в Instagram, и тысячи желающих поучиться вязанию у мальчика лично.
Когда Ион был совсем маленьким, его усыновила замечательная семья. В возрасте 5 лет мальчика потянуло на вязание крючком. Он начал учиться этому, просматривая видео мастер-классы.
Его настолько увлекло это занятие, что очень скоро все салфетки, скатерти и пледы в его доме были заменены на изделия ручной работы. И связаны все эти вещи потрясающе.
Мама Иона, Дженнифер, решила, что сыну пора начинать собственный бизнес, так как вещей становилось очень много, и их можно было продавать.
И когда мальчику завели страницу в Instagram появилось много людей, которые действительно захотели приобрести его творения.
Изделия Иона продаются под названием «Jonah’s Hands».
А мальчику очень удачно подобрали прозвище «крючковый вундеркинд».
Джерело: boredpanda.com