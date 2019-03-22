Крючковый гений: Джон Ларсен научился вязать крючком в возрасте пяти лет



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instagram.com/jonahhands

У 11-летнего эфиопского мальчика Иона есть одно нетипичное для детей увлечение: он обожает вязать крючком. А делать он это научился, когда ему было всего пять лет

За шесть лет практики он достиг потрясающих результатов: сейчас у Иона свой бизнес, больше 137 тыс. подписчиков в Instagram, и тысячи желающих поучиться вязанию у мальчика лично.

Когда Ион был совсем маленьким, его усыновила замечательная семья. В возрасте 5 лет мальчика потянуло на вязание крючком. Он начал учиться этому, просматривая видео мастер-классы.

Его настолько увлекло это занятие, что очень скоро все салфетки, скатерти и пледы в его доме были заменены на изделия ручной работы. И связаны все эти вещи потрясающе.

Мама Иона, Дженнифер, решила, что сыну пора начинать собственный бизнес, так как вещей становилось очень много, и их можно было продавать.

И когда мальчику завели страницу в Instagram появилось много людей, которые действительно захотели приобрести его творения.

Изделия Иона продаются под названием «Jonah’s Hands».





А мальчику очень удачно подобрали прозвище «крючковый вундеркинд».

Джерело: boredpanda.com