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    Кто на праздник, а кто на эшафот: в чем ходят в Раду женщины депутаты (фото)

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    Кто на праздник, а кто на эшафот: в чем ходят в Раду женщины депутаты (фото)

    На заседание Рады женщины-нардепы наряжаются, как на праздник

    18 сентября состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. Помимо того, что нардепы голосовали за важные для страны законы, они еще и блистали стильными и изысканными нарядами. Народные избранницы в этот день предпочли для своих рабочих одежд красные, черные, а также светлые пастельные цвета.

    К вашему вниманию самые стильные наряды парламентских модниц.

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    Алена Кошелева (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
    Оксана Продан (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
    Ольга Белькова (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
    Александра Кужель (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
    Валерия Заружко​​​​​​​ (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

    Джерело: styler.rbc.ua

    праздник Верховная Рада законы
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