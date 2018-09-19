Кто на праздник, а кто на эшафот: в чем ходят в Раду женщины депутаты (фото)



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На заседание Рады женщины-нардепы наряжаются, как на праздник

18 сентября состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады Украины. Помимо того, что нардепы голосовали за важные для страны законы, они еще и блистали стильными и изысканными нарядами. Народные избранницы в этот день предпочли для своих рабочих одежд красные, черные, а также светлые пастельные цвета.

К вашему вниманию самые стильные наряды парламентских модниц.

Джерело: styler.rbc.ua