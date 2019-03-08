Лестницы для кошек: как жители Швейцарии балуют своих питомцев



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boredpanda.com

Швейцарский фотограф Бриджит Шустер создала проект «Швейцарские кошачьи лестница»

Он показывает мира уникальное уличное явление - лестница для кошек. Строя их люди проявляют заботу к своим питомцам, которым это так нужно именно весной. Когда ощущают зов природы.

Дизайнер первым открыла кошачьи лестницы, когда переехала в город Берн пять лет назад.

«Во время прогулки по окрестностям Берна я заметил много необычных трапов. Как кто-то, кто приезжает из других мест, удивляется таким приспособлением. Здесь это не редкость. По этой лестнице кошки попадают к себе домой. Открытые лестницы для котов - это европейское явление. В Германии и Австрии, например, существуют также кошачьи лестницы, но не в количестве, как здесь, в Берне. В Северной Америке исключение составляют кошачьи всходы, их можно найти лишь эпизодически», - говорит художник.

Их крепят на фасады жилых домов. Начиная с изящных спиралевидных архитектурных сооружений и заканчивая простейшими деревянными балками.

Эти лестницы позволяют кошкам приходить и уходить когда угодно. Некоторые лестницы просто выводят на верхние этажи многоквартирных домов, когда как другие будто потакают кошачьей натуре, чтобы коты могли почувствовать себя настоящими скалолазами.

Весь отснятый материал Бриджит Шустер ляжет в основу книги, которая выйдет в сентябре.

«Старые лестницы из кошек все время меняются. Это сочетание непрерывности и изменение характерна для культуры швейцарской столицы. Культурное наследие кошачьих лестницы будет сохранена и известность будущим поколениям благодаря книге», - сказал фотограф.

Джерело: boredpanda.com