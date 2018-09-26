Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек



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Cat-вернисаж

На днях во Львове прошла выставка кошек «Cat-вернисаж»

Главной звездой мероприятия стал огромный мейн-кун по кличке Фигаруша. Вес кота-еврочемпиона составляет 15 килограммов (при стандарте около 6-8 кг), длина - больше метра.

Мейн-кун - это порода кошек Соединённых Штатов Америки, которая произошла от кошек штата Мэн в Северо-Восточной Америке.

Первым мейн-куном считается кот по кличке Капитан-Дженкс-из-морской-кавалерии. Он был показан на выставках в Бостоне и Нью-Йорке в 1861 году и положил начало ранней популярности породы, но на рубеже XIX—XX веков мейн-кунов опередили более пушистые персы. Мейн-куну как породе удалось выжить только благодаря тому, что фермеры отдавали должное его размерам и великолепным охотничьим качествам.

Мейн-куны в основном — здоровая и выносливая порода, приспособленная к климату со снежными зимами.

В специальной диете мейн-куны не нуждаются. Однако это крупные, энергичные, подвижные животные, поэтому их пища должна быть качественной, богатой белками и питательными веществами. Можно использовать как сухой, так и консервированный корм, хотя консервированные корма следует добавлять к сухим только 2—3 раза в неделю. Качественный сухой корм позволяет уменьшить образование зубного камня.

Также во время выставки провели конкурс «Костюмированный бал кошек». У посетителей выставки была возможность осмотреть породистых кошек разнообразных пород и приобрести котят.

Джерело: inlviv.in.ua