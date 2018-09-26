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    Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек

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    Cat-вернисаж - Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек
    Cat-вернисаж

    На днях во Львове прошла выставка кошек «Cat-вернисаж»

    Главной звездой мероприятия стал огромный мейн-кун по кличке Фигаруша. Вес кота-еврочемпиона составляет 15 килограммов (при стандарте около 6-8 кг), длина  - больше метра.

    Мейн-кун - это порода кошек Соединённых Штатов Америки, которая произошла от кошек штата Мэн в Северо-Восточной Америке.

    Первым мейн-куном считается кот по кличке Капитан-Дженкс-из-морской-кавалерии. Он был показан на выставках в Бостоне и Нью-Йорке в 1861 году и положил начало ранней популярности породы, но на рубеже XIX—XX веков мейн-кунов опередили более пушистые персы. Мейн-куну как породе удалось выжить только благодаря тому, что фермеры отдавали должное его размерам и великолепным охотничьим качествам.

    Мейн-куны в основном — здоровая и выносливая порода, приспособленная к климату со снежными зимами.

    В специальной диете мейн-куны не нуждаются. Однако это крупные, энергичные, подвижные животные, поэтому их пища должна быть качественной, богатой белками и питательными веществами. Можно использовать как сухой, так и консервированный корм, хотя консервированные корма следует добавлять к сухим только 2—3 раза в неделю. Качественный сухой корм позволяет уменьшить образование зубного камня.

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    Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек
    Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек
    Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек
    Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек
    Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек
    Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек
    Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек
    Огромный мейн-кун стал звездой выставки кошек

    Также во время выставки провели конкурс «Костюмированный бал кошек». У посетителей выставки была возможность осмотреть породистых кошек разнообразных пород и приобрести котят.

    Джерело: inlviv.in.ua

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