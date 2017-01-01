Лили-Роуз Депп снялась в образе современной греческой богини

Дочь Джонни Деппа и Веннессы Паради украсила обложку январского номера Vogue Japan

Главной героиней январского номера Vogue Japan стала Лили-Роуз Депп. [READ_MORE] 18-летняя звезда модельной индустрии и муза Карла Лагерфельда предстала на страницах глянца в романтичных образах греческой богини. В частности, Депп позировала в нарядах из новой коллекции Chanel. Снимал звезду известный фэшн-фотограф Питер Линдберг.