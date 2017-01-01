Лили-Роуз Депп снялась в образе современной греческой богини
- Вчора, 22:35
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Дочь Джонни Деппа и Веннессы Паради украсила обложку январского номера Vogue Japan
Главной героиней январского номера Vogue Japan стала Лили-Роуз Депп.
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18-летняя звезда модельной индустрии и муза Карла Лагерфельда предстала на страницах глянца в романтичных образах греческой богини. В частности, Депп позировала в нарядах из новой коллекции Chanel. Снимал звезду известный фэшн-фотограф Питер Линдберг. Главным стилистом фотосессии стала Сисси Виан.