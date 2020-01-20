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    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)

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    По статистике три из четырех победителей SAG Awards следом получают и&nbsp;&laquo;Оскар&raquo; - Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    По статистике три из четырех победителей SAG Awards следом получают и «Оскар»

    Звездные гости традиционно поразили чувством стиля

    Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония Screen Actors Guild Awards – генеральная репетиция главных актерских номинаций премии «Оскар». По статистике три из четырех победителей SAG Awards следом получают и позолоченную оскаровскую статуэтку. В этом сезоне лучшими актерами стали Хоакин Феникс («Джокер»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Брэд Питт («Однажды...в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»). Закрепят ли они свой успех на главной кинопремии года, мы узнаем уже 10 февраля.

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    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
    Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)

    Полный список победителей SAG Awards

    Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс, «Джокер»

    Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер, «Джуди»

    Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт, «Однажды...в Голливуде»

    Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн, «Брачная история»

    Лучший актерский ансамбль: «Паразиты»

    Лучший каскадерский ансамбль: «Мстители: Финал»

    Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон»

    Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»

    Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Питер Динклейдж, «Игра престолов»

    Лучшая женская роль в драматическом сериале: Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»

    Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Тони Шалуб, «Удивительная миссис Мейзел»

    Лучшая женская роль в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

    Лучший актерский состав в драматическом сериале: «Корона»

    Лучший актерский состав в комедийном сериале: «Удивительная миссис Мейзел»

    Лучший каскадерский ансамбль в сериале: «Игра престолов»

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