Лучшие наряды звезд с красной дорожки кинопремии SAG Awards – 2020 (фото)
Звездные гости традиционно поразили чувством стиля
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония Screen Actors Guild Awards – генеральная репетиция главных актерских номинаций премии «Оскар». По статистике три из четырех победителей SAG Awards следом получают и позолоченную оскаровскую статуэтку. В этом сезоне лучшими актерами стали Хоакин Феникс («Джокер»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Брэд Питт («Однажды...в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»). Закрепят ли они свой успех на главной кинопремии года, мы узнаем уже 10 февраля.
Полный список победителей SAG Awards
Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер, «Джуди»
Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт, «Однажды...в Голливуде»
Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн, «Брачная история»
Лучший актерский ансамбль: «Паразиты»
Лучший каскадерский ансамбль: «Мстители: Финал»
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон»
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Питер Динклейдж, «Игра престолов»
Лучшая женская роль в драматическом сериале: Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Тони Шалуб, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая женская роль в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучший актерский состав в драматическом сериале: «Корона»
Лучший актерский состав в комедийном сериале: «Удивительная миссис Мейзел»
Лучший каскадерский ансамбль в сериале: «Игра престолов»