Объявлен полный список полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020
Новым судьей Национального отбора-2020 стал Виталий Дроздов
С 8 февраля за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых KHAYAT, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil и Элина Иващенко. По условиям конкурса, в Нацотборе ограничивается участие артистов, у которых был хотя бы один концерт в РФ с 2014-го.
Полный список полуфиналистов Нацотбора:
[О]
Украинская инди-поп группа, обладатели премии «Хит года» по версии KissFM, приз в номинации «Свежая кровь» Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20-ти музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, «Білі ночі», Atlas Weekend, Waves Vienna и др.
Khayat
Молодой украинский артист и автор песен, работает в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2019, после участия в котором выпустил дебютний альбом KHMIL', ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.
Assol
Певица, которая в пят лет сумела покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу «Голос країни».
Cloudless
Бойз-бенд получил широкую известность в 2017 году благодаря хиту «Між світами», ставшему саунд-треком к сериалу «Школа». Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.
Garna
Сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер оркестра Prime Orchestra и кавер проекта Manera.
Katya Chilly
Известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнер многих музыкальных фестивалей. В творческом багаже певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 в Украине.
FO SHO
Афро-украинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бэтти, Мириям и Сиона Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а их музыка – это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.
David Axelrod
Известный украинский певец, музыкант и композитор.
Александр Порядинский
Певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу «Х-фактор».
Tvorchi
Молодые музыканты из Тернополя, создающие музыку, которую слушает весь мир. Их хит «Believe» в считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.
Gio
Молодой музыкант, который работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник популярных вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос Країни», также выступал с оркестром «Lords of The Sound».
Jerry Heil
Молодая украинская певица, автор и композитор, «Прорыв года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытие года» по версии журнала Viva, номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Ее «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хитом, набрав 14 млн. просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.
Krutь
Певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой путь музыканта 15 лет назад. Работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях и шоукейсах.
Элина Иващенко
В музыке с 5-ти лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины («Х-фактор» и «Голос. Діти»), радиоведущая, преподаватель вокала и обладательница Гран-при фестиваля «Черноморские игры-2018».
Go-A
Группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные бити, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей («Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» и др). Неоднократно представляют украинскую музыку в Израиле, Польше, Белоруси.
Moonzoo feat. F.M.F. Sure
Коллаборация украинской электронной группы MOONZOO, работающей в стиле Sad Dance (“танцевальная музыка для тех, кому не весело”), и американского репера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 года был назван украинскими музыкальными СМИ одним из лучших релизов года.
Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.