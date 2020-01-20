Дантес и Дорофеева не знают, как развлечься вдвоем



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Надя Дорофеева и Дантес

Надя и Вова регулярно делятся красочными фотооткрытками и подробностями своих райских каникул

Надя Дорофеева сообщила, что друзья пары улетели домой, а они с мужем остались в отеле. Надя обратилась к поклонникам с неожиданным вопросом: чем можно заняться с мужем, чтобы интересно скоротать время в отпуске.

Свое неожиданное послание она сопроводила романтичным фото с мужем. Надя позирует в легком холщевом брючном костюме, состоящем из штанов и рубашки нараспашку, под которой виднелся леопардовый купальник.

Она запечатлена за секунду до поцелуя, прижавшись поближе в Владимиру. Кстати, артист надел похожий легкий ансамбль – у пары получился настоящий family look.

instagram.com/nadyadorofeeva

«Уехали наши Лера Бородина и Андрей Шабанов. Мы остались вдвоем. Даже как-то непривычно, учитывая что 4 года мы всегда на отдыхе с друзьями. Подскажите, что делать наедине с мужем? Какие плюсы/минусы/подводные камни?» - поинтересовалась певица.