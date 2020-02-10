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    Фото

    Маша Ефросинина очаровала романтикой с мужем

    • Розсилка
    Маша Ефросинина очаровала романтикой с мужем

    Маша Ефросинина редко публикует в своем Instagram-профиле семейные фото

    Маша умеет жить в моменте и наслаждаться им. Так, на серии новых черно-белых фото можно увидеть нежную привязанность ведущей и ее мужа Тимура Хромаева.

    Пара запечатлена во время танца. Фото сделаны будто случайно, ведь Маша и Тимур не позируют в кадре – они кружатся в танце, не замечая ничего вокруг. Мужчина обнял любимую за талию, а она прильнула к нему поближе.

    На одном из снимков Маша целует супруга с щеку, а он искренне улыбается. «Моменты… » - лаконично и красноречиво подписала она романтичный интимный фотосет.

    К слову, на фото теледива позирует в роскошном черном платье, обильно декорированном блестками, с пышной развевающейся юбкой от Maison D'angelann, в котором в ноябре прошлого года появилась на церемонии Best Fashion Awards 2019.

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    Маша Ефросинина очаровала романтикой с мужем
    Маша Ефросинина очаровала романтикой с мужем
    Маша Ефросинина очаровала романтикой с мужем
    Маша Ефросинина очаровала романтикой с мужем
    Маша Ефросинина очаровала романтикой с мужем

    В комментариях подписчики ведущей выразили восторг от наблюдения за красивой и гармоничной парой.

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