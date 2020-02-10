Маша Ефросинина очаровала романтикой с мужем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маша Ефросинина редко публикует в своем Instagram-профиле семейные фото

Маша умеет жить в моменте и наслаждаться им. Так, на серии новых черно-белых фото можно увидеть нежную привязанность ведущей и ее мужа Тимура Хромаева.

Пара запечатлена во время танца. Фото сделаны будто случайно, ведь Маша и Тимур не позируют в кадре – они кружатся в танце, не замечая ничего вокруг. Мужчина обнял любимую за талию, а она прильнула к нему поближе.

На одном из снимков Маша целует супруга с щеку, а он искренне улыбается. «Моменты… » - лаконично и красноречиво подписала она романтичный интимный фотосет.

К слову, на фото теледива позирует в роскошном черном платье, обильно декорированном блестками, с пышной развевающейся юбкой от Maison D'angelann, в котором в ноябре прошлого года появилась на церемонии Best Fashion Awards 2019.

В комментариях подписчики ведущей выразили восторг от наблюдения за красивой и гармоничной парой.